Transferde nokta atışı yapacağız

Asbaşkan Çubukçu: Alacağımız futbolcular takımda direkt oynayacak, katkı yapacak.

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, transfer çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Gelecek sezon devre arasında yaptıkları transferlerle takımı güçlendirdiklerini aktaran Çubukçu, "Eksik mevkiler için de çalışmalarımız sürüyor. Taraftarlarımız merak etmesin sahada zirve kadrosu olacak" dedi. Transfer döneminin henüz başlamadığına dikkati çeken bordo-mavili yönetici, "Eksik mevkilerimizi biliyoruz. Az ancak öz futbolcu transferi yapacağız. Alacağımız futbolcular takımda direkt oynayacak, takıma katkı sağlayacak isimler olacak" ifadelerini kullandı.



BİZE YAKIŞAN TAKIM

Devre arasında Pereira, Olcay Şahan, Mas, Rodallega gibi oyuncuların takımda direkt forma giydiğini ve ikinci yarının başlamasıyla büyük katkı sağladığını vurgulayan Çubukçu, "Bu tarz transferleri sürdürmek için gayret gösteriyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin. Herkes sahada Trabzonspor'a yakışır bir takım görecek" yorumunu yaptı.



YUSUF YAZICI'YI RAHAT BIRAKIN

Çubukçu, Türk futbolunun Yusuf Yazıcı gibi önemli bir oyuncuyu kazandığını söyledi. Kısa sürede Milli Takım'a yükselen başarılı oyuncunun hem Trabzonspor'a hem Türk futboluna önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Çubukçu, "Herkes bu futbolcu üzerindeki transfer söylemlerini bir kenara bıraksın. Türk futbolu önemli bir yıldız futbolcu kazanıyor. Herkes bunun keyfini yaşasın" dedi.