Transferde nokta atışı yapacağız
Asbaşkan Çubukçu: Alacağımız futbolcular takımda direkt oynayacak, katkı yapacak.
BİZE YAKIŞAN TAKIM
Devre arasında Pereira, Olcay Şahan, Mas, Rodallega gibi oyuncuların takımda direkt forma giydiğini ve ikinci yarının başlamasıyla büyük katkı sağladığını vurgulayan Çubukçu, "Bu tarz transferleri sürdürmek için gayret gösteriyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin. Herkes sahada Trabzonspor'a yakışır bir takım görecek" yorumunu yaptı.
YUSUF YAZICI'YI RAHAT BIRAKIN
Çubukçu, Türk futbolunun Yusuf Yazıcı gibi önemli bir oyuncuyu kazandığını söyledi. Kısa sürede Milli Takım'a yükselen başarılı oyuncunun hem Trabzonspor'a hem Türk futboluna önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Çubukçu, "Herkes bu futbolcu üzerindeki transfer söylemlerini bir kenara bıraksın. Türk futbolu önemli bir yıldız futbolcu kazanıyor. Herkes bunun keyfini yaşasın" dedi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:34
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
Transferde nokta atışı yapacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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