 Trabzonspor'da istifa depremi – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'da istifa depremi

    Trabzonspor'da istifa depremi

    Trabzonspor'da daha önce yürüttüğü Genel Sayman görevinden istifa eden Orhan İlarslan, Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı.

    Noter kanalıyla istifa dilekçesini kulübe bildirdiğini ifade eden Orhan İlarslan, "1.5 yıldır birlikte çalıştığım yönetimden içime sinmeyen bazı nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldım. Uzun zamandır zaten devam eden bir ayrışma süreci vardı. Fikirlerimiz örtüşmedi ve neticede istifamı bildirdim" dedi.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:19
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