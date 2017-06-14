Trabzonspor'da istifa depremi

Noter kanalıyla istifa dilekçesini kulübe bildirdiğini ifade eden Orhan İlarslan, "1.5 yıldır birlikte çalıştığım yönetimden içime sinmeyen bazı nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldım. Uzun zamandır zaten devam eden bir ayrışma süreci vardı. Fikirlerimiz örtüşmedi ve neticede istifamı bildirdim" dedi.



