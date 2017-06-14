Trabzonspor'da istifa depremi
Trabzonspor'da daha önce yürüttüğü Genel Sayman görevinden istifa eden Orhan İlarslan, Yönetim Kurulu üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı.
Noter kanalıyla istifa dilekçesini kulübe bildirdiğini ifade eden Orhan İlarslan, "1.5 yıldır birlikte çalıştığım yönetimden içime sinmeyen bazı nedenlerden dolayı ayrılma kararı aldım. Uzun zamandır zaten devam eden bir ayrışma süreci vardı. Fikirlerimiz örtüşmedi ve neticede istifamı bildirdim" dedi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:19
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Vida’yı sökmek 17 milyon euro
Toplam 16
Yorum
aslan çok güzel oldu şapa oturdu bjk. daha beter olsunlar.
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Trabzonlu yöenticiden iddialı açıklama
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beşikdüzü yeteneklileri bulmak lazım yıldız futbolcuların yanına genç oyuncular alınmalı ki pişirilsin futbol beyin işidir
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Başkan Özbek OHAL ilan etti!
Toplam 12
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austin bu mu futbolu idare edecek.zerre kadar fytboldan futbolcudan anlamayan birinin orda ne işi var sorun bu zaten anlayan biri yok orda..
Trabzonspor'da istifa depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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