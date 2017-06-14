 Trabzonspor, Bongonda ile anlaştı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor, Bongonda ile anlaştı

    Trabzonspor, Bongonda ile anlaştı

    Trabzonspor, Celta Vigo forması giyen ile anlaştı. Belçikalı oyuncu yarın İstanbul'a geliyor.

    50. yılda şampiyonluk planları yapan Trabzonspor, Belçikalı sol kanat oyuncusu ile anlaştı. A Spor'da Sabah Sporu programında Trabzonspor'un Belçikalı oyuncu Thea Bongonda ile el sıkıştığı belirtildi. Gazetemiz muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayına bağlanarak oyuncunun yarın öğle saatlerinde İstanbul'da olacağını, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaların atılacağını ifade etti. Trabzonspor ayrıca Celta Vigo'ya Belçikalı oyuncu için yaklaşık 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği dile getirildi.

    21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geçen sezon 26 kez ilk 11'de sahaya çıkıp 30 kez formasını giydiği Celta Vigo'da bir gol attı. Bongonda'nın Celta Vigo ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:31
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