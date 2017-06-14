Trabzonspor, Bongonda ile anlaştı
Trabzonspor, Celta Vigo forması giyen Theo Bongonda ile anlaştı. Belçikalı oyuncu yarın İstanbul'a geliyor.
21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geçen sezon 26 kez ilk 11'de sahaya çıkıp 30 kez formasını giydiği Celta Vigo'da bir gol attı. Bongonda'nın Celta Vigo ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:31
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Burak Yılmaz’a onay
Toplam 19
Yorum
Kartal3369 Fanatik Beşiktaş lıyım. Bu karaktersiz Messi olsa bu takıma gelirse takımı bırakırım.
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Kameni imzalıyor
Toplam 5
Yorum
Zeki Muslera`da 1 macta 6 gol yemisti, simdi Muslera en kötü kalecimi? bu lafim Mantiksiz spor anlayisli olanlar icin
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Burak Yılmaz’a onay
Toplam 19
Yorum
Hakan Birakin ksinlikle almayin bu karaktersizi,besiktasimizi harcamayin
Trabzonspor, Bongonda ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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