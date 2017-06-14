Trabzonlu yöneticiden iddialı açıklama
Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, yeni sezonda zirveye oynayacak bir Trabzonspor için çok titiz transfer çalışması yapıldığını belirterek, "Başkanımız Muharrem Usta ve yönetim kurulumuz 50. yıl hedefi için tüm fedakarlığı yapıyor ve sonuna kadar da yapacaktır" dedi.
"Şampiyonluklara ambargo koyan bir Trabzonspor oluşturmak için göreve geldik"
Daha iyi bir Trabzonspor izlettirmek ve eski günlerdeki gibi şampiyonluklara ambargo koyan bir Trabzonspor'u yeniden oluşturmak için göreve geldiklerini söyleyen Saral, "Trabzonspor 2017 yılı itibari ile aldığı sonuçlarla başarı grafiğini yükselten bir görüntü vermekte. Ligin ikinci yarısında önemli bir çıkış yakaladık ama son haftalarda takımın hedeften kopması nedeni ile istediğimiz sonuçları alamadık. Bakıldığı zaman takımımız gelecek adına hem bize hem camiamıza hem de taraftarımıza büyük bir umut verdi. Biz yine de kendimizi başarılı saymayıp, daha yukarıları hedefliyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile ekibi ve yönetim kurulumuzun birlikte bu eksiklerimizin giderilmesi konusunda önemli bir yol aldığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.
"Usta başkanımız 50 yıl hedefi için büyük fedakarlık yapıyor"
Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın 50. Yıl için transfer ve diğer konularda büyük fedakarlık yaptığını da sözlerine ekleyen Saral, "Eğer Trabzonspor'un hem oyun yapısına hem de aidiyet duygusuna uyum sağlayacak ve katkı yapacak bir faydalı oyuncu varsa bu oyuncuyu başkanımız Trabzonsporumuza transfer edecektir. Transfer yapmak için transfer yapan bir yönetim asla olmadık ve olmayacağız. Böyle bir yönetim anlayışı taşımıyoruz. Geçmişte bu tür yapılan yanlışların bedelini bugün ödüyoruz. Bunun da sıkıntısını yaşadık ve halen daha yaşamaya devam ediyoruz. Günü kurtaran değil geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir Trabzonspor inşa etmek için tüm enerjimizi kulübümüz için harcıyoruz" diye konuştu.
"Doğru transferler yapılacak ve direk oynayacak isimler olacak"
Yeni sezon öncesi yapılacak olan transferleri kampa yetiştirmeyi planladıklarını da kaydeden Saral, "Transferler teknik direktörümüz Ersun Yanal'ın bilgisi ve raporu doğrultusunda yapılıyor. Bu anlamda da hocamızın dışında, sorumlu yöneticimiz ve başkanımız çok titiz çalışıyor. Yeni transferlerin kampa yetişecek şekilde olması için bir uğraş var. Takımda direk oynayacak isimlerle ilgileniyoruz. İmza atılmadan şu oyuncu tamam, bu oyuncu geliyor demek doğru değil. Ama bildiğimiz tek şey doğru isimlerin takımda olması için verilen gayrettir" ifadelerini kullandı.
"Taraftarı olduğumuz Trabzonspor'un başaralı olmasını istiyoruz"
Gökhan Saral, her şeyden önce yönetim kurulu içerisinde yer alan bütün arkadaşların birer Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek, "Ben ve yönetimde görevli arkadaşlarım aynı zamanda Trabzonspor taraftarı. Biz tuttuğumuz ve görevli olduğumuz takımın başarılı olmasını çok istiyoruz. Bulunduğumuz konum gereği elbette hatalarımız olacaktır. Bu hataları en alt seviyelere indirerek yolumuza devam ediyoruz. Yeni sezonda özlenen ve herkesin takdir edeceği bir Trabzonspor olacaktır. Bu doğrultuda adımlarımızı da çok sağlam atacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
"Trabzon'a yeni bir spor branşı Curling geliyor"
Trabzonspor'un Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Arena Stadyumu'nda yeni sezonda başarılı olacağına ve 50.yılda şampiyonluğa oynayacağını da söyleyen Saral, "Yeni stadımızın ambiyansını ligin ikinci yarısında hep birlikte gördük. Gelecek sezon daha başarılı olduğumuzda o ambiyans ikiye katlanacaktır. Buda takımımızın en büyük itici gücü olacaktır. Aynı zamanda Medical Park Arena Stadyumu'nda yeni sezon öncesi bazı düzenlemelerde yapılacak. Mesela stadyumumuzun içerisinde şuanda yapımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından devam eden bir Curling Salonu inşa ediliyor. Bu sporu da Trabzon'a kazandıracağız. Trabzon'a yeni bir spor branşı daha bu sayede gelmiş olacak. Ayrıca yine stadyumumuzun içerisinde bulunan TS Clup Mağazası'nın deklarasyon çalışması da devam ediyor" dedi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:07
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Vincent harekatı
Toplam 4
Yorum
UĞUR KADROYU KORUYUP BİR FORVET , BİR SAĞ AÇIK BİR STOPER ALIN KEYFİNİZE BAKIN
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Valbuena iddialı konuştu
Toplam 10
Yorum
FAA TARİHTEN HABERSİZ HER TARAFTAR VE TAKIM YOK OLUP GİTMEYE MAHKUM KALACAK. SAHTE 2 ŞAMPİYONLUK DİYEREK AĞLAMAYA,ZIRLAMAYA,KUDURMAYA DEVAM EDİN
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Beşiktaş, UEFA Temyiz Kurulu'na başvurdu
Toplam 3
Yorum
UĞUR BEN TARAFTAR OLARAK İSTEMİYORUM . ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DAHA KALITELİ BİTİRİCİ FORVET LAZIM
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