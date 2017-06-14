Theo Bongonda İstanbul'a geldi

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Belçikalı oyuncu Theo Bongonda'yı İstanbul'a getirdi.

Sezonu İspanya'nın Celta Vigo takımında tamamlayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na geldi.

Havalimanında bir grup bordo-mavili taraftar tarafından tezahüratlarla karşılanan Bongonda, beraberindeki kulüp yetkilileriyle beraber konaklayacağı otele hareket etti.

Fırtına, Celta Vigo'dan 21 yaşındaki Bongonda'yı 750 bin euro'ya 1 seneliğine kiralık olarak renklerine kattı. Dün gece İstanbul'a gelen Belçikalı kanat oyuncusu bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak. Bongonda hızlı futbolu ile dikkat çekiyor.?Trabzonspor'da erken başlayan transfer çalışmaları nihayet sonuç vermeye başladı. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı Serdar Taşçı ve İvelin Popov'dan sonra ilk transferine imza attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren takibe alınan Celta Vigo'nun 21 yaşındaki kanat oyuncusu Theo Bongonda'yı 1 yıllığına kiraladı. Gece yarısı İstanbul'a gelen oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzalar atılacak. Bordo-mavili kulübün Bongonda'nın kiralama bedeli olarak Celta Vigo'ya 750 bin euro vereceği ve satın alma opsiyonunu da alacağı öğrenildi. 21 yaşındaki Belçikalı yıldız geride kalan sezon Celta Vigo formasıyla 30 lig, 6 Avrupa Ligi ve 6 da İspanya Kral Kupası maçında forma giydi.Genç futbolcu 30 lig maçında 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Bongonda, Avrupa Ligi'nde bir asist yaparken, İspanya Kral Kupası'nda ise 1 golü var. Belçika Milli Takımı'nın altyapı kategorilerinde de forma giyen Bongonda, orta sahanın solunda ve sağında oynayabiliyor. Hızı ve teknik kapasitesi ile ön plana çıkan oyuncunun gelişiyle birlikte Yusuf Erdoğan'ın takımdan ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Belçika 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda 4 maçta 2 gol, Belçika 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise 1 gollük istatistik yakaladı.