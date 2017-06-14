 Seneye şampiyon biziz – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Seneye şampiyon biziz

    Seneye şampiyon biziz

    Bordo-mavili takımın stoperi , sezonun yorgunluğunu Çeşme'de atıyor.

    28 yaşındaki savunmacı, "Aslında Ramazan'da tatile çıkmam ama bebeğimiz nedeniyle böyle yapmak zorunda kaldık. Seneye hedefimiz şampiyonluk ve bunun için çok çalışacağız. Sezona kötü başlamıştık ama ikinci yarıda özellikle de yeni stadın etkisiyle başarılı sonuçlar almaya başladık. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Bu arada yönetim, Uğur'un 2018'de bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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