Pahalı isim yaramıyor
Son 7 yıldır kupa alamayan Trabzonspor'a pahalı transferler yaramıyor.
DERS ALINMIŞ
Ersun Yanal yönetiminde gelecek vadeden bir kadro kurmakta kararlı olan Trabzonspor'da yönetim, pahalı ve sorunlu oyuncuları transfer etmemek için bir özen gösteriyor. Yönetim bu dönem 5-6 oyuncu almak istiyor.
YERLİDE ÜNAL
Fırtına en pahalı transferinden birini de 6 milyon 200 bin euro'ya Kayserispor'dan Gökhan Ünal ile yaptı. Gol kralı olarak geldiği bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan oyuncu, Burak Yılmaz takası ile Fenerbahçe'ye gitmişti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:31
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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