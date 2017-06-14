 Pahalı isim yaramıyor – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Pahalı isim yaramıyor

    Pahalı isim yaramıyor

    Son 7 yıldır kupa alamayan 'a pahalı transferler yaramıyor.

    Bu örneklerin başında ise 2000'li yıllarda alınan Norveçli Rune Lange yer alıyor. 14 milyon Mark'a (7 milyon euro) gelen oyuncu, sezonu tamamlayamadan ayrılmıştı. Futbolcuyla mahkemelik olan 'a bu transfer 9 milyon euro'ya mal olmuştu. Waris, Adrian, Cardozo, Zokora, Mbia da pahalıya alınan ve ucuza gönderilen isimler.

    DERS ALINMIŞ
    Ersun Yanal yönetiminde gelecek vadeden bir kadro kurmakta kararlı olan Trabzonspor'da yönetim, pahalı ve sorunlu oyuncuları transfer etmemek için bir özen gösteriyor. Yönetim bu dönem 5-6 oyuncu almak istiyor.

    YERLİDE ÜNAL
    Fırtına en pahalı transferinden birini de 6 milyon 200 bin euro'ya Kayserispor'dan Gökhan Ünal ile yaptı. Gol kralı olarak geldiği bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan oyuncu, Burak Yılmaz takası ile Fenerbahçe'ye gitmişti.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
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