 Onazi açıklaması – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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HEPSİ
    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    açıklaması

    Onazi açıklaması
    Serie A ekibi 'nın gündeminde olduğu iddia edilen Nijeryalı orta saha hakkında menajerinden açıklama geldi. İtalya basınına konuşan Makinwa, Fiorentina'nın 24 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia iddiaları için "Bunu doğrulayamam" dedi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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