Larsson sesleri

İsveç’in Aftonbladet gazetesi, Fırtına’nın Sunderland ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiğini yazdı. Larsson’un menajeri Jonsson “Türkiye’den ilgi var” diyerek bu haberi doğruladı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, Sunderland forması giyen Sebastian Larsson'u takibe aldı. İsveç'in Aftonbladet gazetesi; bordo-mavililerin İsveçli oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı. Haberde; Trabzonspor'un Fellaini ile birlikte Larsson'u almayı planladığı belirtilirken, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu iddialar hakkındaki açıklamasına da yer verildi. Önümüzdeki sezon hangi kulüpte oynayacağının henüz netleşmediğini söyleyen Larsson, "Dürüst olmak gerekirse ne olacağını bilmiyorum. Şimdilik tamamen milli takıma odaklandım. Transfer ile menajerim ilgileniyor. Açıkçası kaç farklı kulüpten teklif geldiğine dair bilgim yok'' şeklinde konuştu.



90 GOLE DİREKT KATKI

Sunderland'le sözleşmesi sona eren Larsson, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 asist yaptı. Larsson'un menajeri Per Jonsson ise "Larsson için Türkiye'den ilginin olduğunu doğrulayabilirim. Milli maç sonrasında seçenekleri düşüneceğiz ve duruma bakacağız'' diye konuştu. İsveç Milli Takımı ile 89 maçta fileleri 6 kez sarsan 1.78 boyundaki oyuncu; Arsenal, Birmingam ve Sunderland ile toplam 414 karşılaşmaya çıktı. Larsson bu periyotta 40 gol atıp 50 de asist yaparak önemli bir istatistiğe ulaştı. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca sadece bir kez kırmızı kart görmesiyle de dikkat çekti.



(YUNUS EMRE SEL)