Larsson sesleri
İsveç’in Aftonbladet gazetesi, Fırtına’nın Sunderland ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncu ile ilgilendiğini yazdı. Larsson’un menajeri Jonsson “Türkiye’den ilgi var” diyerek bu haberi doğruladı.
90 GOLE DİREKT KATKI
Sunderland'le sözleşmesi sona eren Larsson, bu sezon çıktığı 21 maçta 1 asist yaptı. Larsson'un menajeri Per Jonsson ise "Larsson için Türkiye'den ilginin olduğunu doğrulayabilirim. Milli maç sonrasında seçenekleri düşüneceğiz ve duruma bakacağız'' diye konuştu. İsveç Milli Takımı ile 89 maçta fileleri 6 kez sarsan 1.78 boyundaki oyuncu; Arsenal, Birmingam ve Sunderland ile toplam 414 karşılaşmaya çıktı. Larsson bu periyotta 40 gol atıp 50 de asist yaparak önemli bir istatistiğe ulaştı. Tecrübeli futbolcu kariyeri boyunca sadece bir kez kırmızı kart görmesiyle de dikkat çekti.
(YUNUS EMRE SEL)
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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