 Khacheridi atağı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Khacheridi atağı

    Khacheridi atağı

    Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer stoper mevkii için prensip anlaşmasına vardığı Serdar Taşçı ile bir süredir görüşme halinde olduğu Erik Johansoon'dan sonra bir ismi daha gündemine aldı.

    Bordo-mavililer, Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren Ukraynalı futbolcu ile bir ön görüşme yaptı. Güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro civarı olan Khacheridi ile yapılan bu görüşmede oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, yönetimin oyuncunun bonservisinin elinde olması nedeniyle transfere oldukça sıcak baktığı ifade edildi. Khacheridi geçtiğimiz sezon Kiev'de 20 maçta forma giyerken bir gol attı. Ukrayna Milli Takımı'nda da 45 gol atıp, rakip fileleri 3 kez sarstı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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