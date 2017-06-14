Kamil Ahmet Çörekçi Trabzon'a gitti
Trabzonspor'un prensipte anlaşmaya vardığı Kamil Ahmet Çörekçi, kente geldi.
Geride kalan sezon Eskişehirspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi'yi Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.
Kamil Ahmet Çörekçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Büyük bir camiaya geldim. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.
Yarın sağlık kontrolünden geçecek 25 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferi, son görüşmenin ardından netlik kazanacak.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
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Arda % 80 gönderilecek!
Toplam 2
Yorum
beko osmanlı bile böyle çökmedi be arda.sen 2 yıl önce atleticonun en iyi oyuncusu iken şuan orta sınıf takıma gidemeyecek hale geldin.
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Bruma sözleşme imzaladı
Toplam 12
Yorum
beko çok acele ettiniz.kesin bulduk kaçırmayalım diye düşündünüz ama transfer yeni açıldı zaten talibi çıkardı daha yüksek verecek
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Sağa Juanfran
Toplam 20
Yorum
hakkı bir gs klasiği adam 500b razı olsada biz fakirmiyiz ki bu kadar az para vercez diyip 2.5 3 kat para verirler :D
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