 Kamil Ahmet Çörekçi Trabzon'a gitti – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Trabzon'a gitti

    Kamil Ahmet Çörekçi Trabzon'a gitti

    'un prensipte anlaşmaya vardığı , kente geldi.

    Geride kalan sezon Eskişehirspor'da forma giyen 'yi Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.

    Kamil Ahmet Çörekçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Büyük bir camiaya geldim. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

    Yarın sağlık kontrolünden geçecek 25 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferi, son görüşmenin ardından netlik kazanacak.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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