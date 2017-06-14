Kamil Ahmet Çörekçi Trabzon'a gitti

Geride kalan sezon Eskişehirspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi'yi Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri karşıladı.



Kamil Ahmet Çörekçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Büyük bir camiaya geldim. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



Yarın sağlık kontrolünden geçecek 25 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferi, son görüşmenin ardından netlik kazanacak.