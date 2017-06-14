Hazırlıksız gelen bedelini öder
Yeni sezon öncesi futbolcular tatillerine devam ederken, teknik direktör Ersun Yanal'dan mesaj geldi.
ANALİZ VAKTİ
Süper Lig'i 51 puanla 6. tamamlayan Trabzonspor, kulübün 50'nci yılında gelecek sezon zirve yarışının içerisinde yer almayı hedefliyor. Bu anlamda bordomavililerde teknik heyetin de detaylı bir şekilde 2016-17 sezonunu analiz ederek işi sıkı tutacağı ve takımın artılarını, eksilerini masaya yatıracağı öğrenildi.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:26
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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