 Hazırlıksız gelen bedelini öder – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Hazırlıksız gelen bedelini öder

    Hazırlıksız gelen bedelini öder

    Yeni sezon öncesi futbolcular tatillerine devam ederken, teknik direktör 'dan mesaj geldi.

    Oyuncularını tatilde bireysel çalışmalara özen göstermeleri noktasında uyaran tecrübeli hoca, "Kampa hazırlıksız gelirseniz bedelini ödersiniz. Özellikle fazla kiloya tahammülüm olmaz" dedi. Yanal'ın sezon bitmeden önce oyuncularına yapmaları gereken bireysel çalışmalarla ilgili olarak uyarılarda bulunduğu belirtildi.

    ANALİZ VAKTİ
    Süper Lig'i 51 puanla 6. tamamlayan , kulübün 50'nci yılında gelecek sezon zirve yarışının içerisinde yer almayı hedefliyor. Bu anlamda bordomavililerde teknik heyetin de detaylı bir şekilde 2016-17 sezonunu analiz ederek işi sıkı tutacağı ve takımın artılarını, eksilerini masaya yatıracağı öğrenildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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