 Geleneksel iftar haftaya – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Geleneksel iftar haftaya

    Geleneksel iftar haftaya
    Camiada birlik ve beraberliği sağlayacak etkinlikler düzenlemeye özen gösteren Trabzonspor yönetimi, geleneksel hale getirmeyi amaçladığı iftar yemeği organizasyonunu bul yıl da gerçekleştirecek. 20 Haziran Salı günü Trabzon'da Zorlu Grand Otel'de yapılacağı belirtilen yemekte Başkan Muharrem Usta'nın transfer çalışmaları ve gelecek sezona yönelik bazı müjdeler vermesi bekleniyor.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:25
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