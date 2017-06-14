 Fırtına prensip anlaşmasına vardı – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Fırtına prensip anlaşmasına vardı

    Fırtına prensip anlaşmasına vardı

    Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Kamil Ahmet Çörekçi’nin yarın Trabzon’da sağlık kontrolünden geçirilecek.

    25 yaşındaki sağbeki Trabzon'a davet eden bordo mavililerin, yarın sabah saatlerinde yapılacak sağlık kontrolünde bir sorun çıkmaması durumunda oyuncu ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geride kalan sezonda TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor formasıyla 29 maçta 2 bin 592 dakika süre alan Kamil Ahmet, 1 de gol kaydetti.

    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:11
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