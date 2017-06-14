Fırtına prensip anlaşmasına vardı

25 yaşındaki sağbeki Trabzon'a davet eden bordo mavililerin, yarın sabah saatlerinde yapılacak sağlık kontrolünde bir sorun çıkmaması durumunda oyuncu ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geride kalan sezonda TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor formasıyla 29 maçta 2 bin 592 dakika süre alan Kamil Ahmet, 1 de gol kaydetti.