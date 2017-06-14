Fırtına prensip anlaşmasına vardı
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Kamil Ahmet Çörekçi’nin yarın Trabzon’da sağlık kontrolünden geçirilecek.
25 yaşındaki sağbeki Trabzon'a davet eden bordo mavililerin, yarın sabah saatlerinde yapılacak sağlık kontrolünde bir sorun çıkmaması durumunda oyuncu ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geride kalan sezonda TFF 1'inci Lig'de Eskişehirspor formasıyla 29 maçta 2 bin 592 dakika süre alan Kamil Ahmet, 1 de gol kaydetti.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:11
-
Brad Pitt gibiydi
Toplam 20
Yorum
Şampiyon BEŞİKTAŞ asıl valbuena Beşiktaş taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu anladı, bizi yakından görmek için febeye bile olsa İstanbula geldi.
-
Fırtına prensip anlaşmasına vardı
Toplam 2
Yorum
:) Çok isabetli olur, Kamil Ahmet ÇÖREKÇİ Trabzon'da ilk 11'de rahat oynar. Araya lobi vs. girmezse mili formayı bile giyebilecek kapasitede.
-
Sağa Juanfran
Toplam 19
Yorum
.AsLaN. zaten hazırda olan türk futbolunun bitik olmasınamı yanalım , gelen yönetimlerin hunharca para savurmasına ve çok amatör kalmalarınamı ... aldıkları tüm oyunculara 2 yada 5 katı maaş öneren tek avrupa kulüpleri türkiyedir kesin ... ya yaşlı milyadı dolmuşları toplarlar yada işe yaramazları iyi boşa paraları savuşturun , sonrada ne var ne yok satın .. ileridede bu kafaylan elinizdelikerde kalmasa ne yapacaksınız acaba ! kendi paraları gitmiyorya sala gitsin anca kafası , ego ve koltuk meraklıları
Fırtına prensip anlaşmasına vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.