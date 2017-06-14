 Esteban ile 2 yıl daha – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    ile 2 yıl daha

    Esteban ile 2 yıl daha

    Fırtına, sözleşmesi sona eren kaleci ile yeniden anlaşmaya vardı.

    İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin, sözleşmesinin uzatılması yönünde görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği kaleci Esteban ile yeniden 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Kosta Rikalı kalecinin yıllık alacağı ücrette de iyileştirme yapıldı. 2015-16'da takıma katılan ve önceki sözleşmesinde Trabzonspor'dan yıllık 550 bin euro garanti ücret alan 28 yaşındaki kaleci, yeni sözleşmeyle 700 bin euro kazanacak.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:19
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