Esteban ile 2 yıl daha

Fırtına, sözleşmesi sona eren kaleci Esteban ile yeniden anlaşmaya vardı.

İç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerin, sözleşmesinin uzatılması yönünde görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği kaleci Esteban ile yeniden 2 yıllığına anlaştığı belirtildi. Kosta Rikalı kalecinin yıllık alacağı ücrette de iyileştirme yapıldı. 2015-16'da takıma katılan ve önceki sözleşmesinde Trabzonspor'dan yıllık 550 bin euro garanti ücret alan 28 yaşındaki kaleci, yeni sözleşmeyle 700 bin euro kazanacak.