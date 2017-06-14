 En değerli isim iddialı konuştu – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    En değerli isim iddialı konuştu

    En değerli isim iddialı konuştu
    5 Milyon euro'luk değeri ile 'un en pahalı ismi olan kaptan , gelecek sezon için iddialı... Milli eldiven, "50. yılımızda gerekeni yapacağız ve şampiyon olacağız. Sezonun başlamasını iple çekiyorum" dedi. 3 milyon 750 bin euro olan değerini 4 milyon 500 bin euro'ya yükselten Okay takımdaki en değerli ikinci isim olmayı başardı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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