 Derelioğlu dönemi – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Derelioğlu dönemi

    Derelioğlu dönemi
    'da altyapı koordinatörü Cem Bağcı ve futbol gelişim idari direktörü Murat Dizdar ile yola devam edilmeyeceği belirtildi. Yöneticilerin, altyapı için Trabzonlu teknik adam ile 2 yıllık anlaşma sağladığı ve yakın zamanda sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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