Bongonda iddiası

Trabzonspor, Belçikalı sol kanat oyuncusu Theo Bongonda ile anlaştı.

Bordo-mavili yönetim, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Bongonda ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından kulübüyle masaya oturdu. Bongonda'nın 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesinin olduğu Celta Vigo ile de anlaşma sağlandı. İki tarafın detayları görüşüp transferi sonuçlandırması bekleniyor. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geçen sezon 30 maçta 1 gol attı.