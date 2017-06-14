 Aytaç Malatyaspor’a – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Aytaç Malatyaspor’a

    Aytaç Malatyaspor’a
    Gelecek sezon Trabzonspor'da kalması beklenmeyen , Yeni Malatyaspor ile görüşmeleri devam ediyor. Bordo-mavili kulüple 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kara'nın Malatyaspor'dan resmi bir teklif gelmesi durumunda kiralanması gündeme gelecek. Geçtiğimiz sezon çok fazla forma şansı bulamayan, oynadığı dönemde de taraftarlarla yıldızı barışmayan 24 yaşındaki ön libero, ayrılmak istediğini belirtmişti.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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