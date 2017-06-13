 Yusuf Erdoğan Güneş’i seçti – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Güneş’i seçti

    Yusuf Erdoğan Güneş’i seçti
    Takımdan ayrılması kesinleşen için Beşiktaş'ın olarak devreye girdiği belirtildi. Bu gelişme sonrası Şenol Güneş'le çalışmak isteyen Yusuf'un kendisi ile ilgilenen F.Bahçe'yi ikinci plana attığı vurgulandı. Beşiktaş,Yusuf için hafta içinde Trabzon yönetimiyle görüşecek.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:43
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