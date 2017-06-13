 Yeni Malatya ve Kayseri devrede – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Yeni Malatya ve Kayseri devrede

    Yeni Malatya ve Kayseri devrede
    Gönderilecek isimler arasında yer alan Aytaç Kara'ya iki talip birden çıktı. Bu sezon ligde kalma başarısı gösteren Kayserispor ile ilk temas kuruldu. Ligin yeni takımlarından Malatyaspor da bordomavililerin kapısını çaldı. İki ekibin de önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi teklif yapması bekleniyor.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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