 Trabzonspor'da gündem Sebastian Larsson – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Trabzonspor'da gündem Sebastian Larsson

    Trabzonspor'da gündem Sebastian Larsson

    Trabzonspor'un İngiltere’nin Sunderland takımının İsveçli orta saha oyuncusu Sebastian Larsson’u transfer etmek istediği iddia edildi.

    İsveç basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, tecrübeli orta saha oyuncusunu gündemine aldı. Sunderland ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Sebastian Larsson'un transferiyle menajerinin ilgilendiği ve kendisinin milli takıma odaklandığı belirtildi. Haberde, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun menajerinin Türkiye'den ilgi olduğunu doğruladığının altı çizildi.

    Sunderland ile bu sezon 25 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Larsson, daha önce Arsenal ve Birmingham takımlarının formasını da giydi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:13
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