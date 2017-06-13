Sözümüzü tutarız

Genel Sekreter Meriç, FOTOMAÇ’a konuştu: Şampiyonluk sözünü yerine getireceğiz. Transferde sağlam adım atıyoruz

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, FOTOMAÇ'a özel açıklamalar yaparak transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti ve "Göreve gelirken bir vaadimiz vardı, '50. yılda şampiyonluğa' diye. O kadroyu kurma noktasında çok önemli mesafeler kat ettik. Taraftarlarımıza sözümüz var ve o sözümüzü tutacağız" şeklinde konuştu.



"Hedeflerimiz belli ve o hedefler içim yapılması gereken tüm transferleri yapacağız" ifadesini kullanan Meriç, görüştükleri oyuncuların takıma direkt katkı sağlayacak isimler olmasına özen gösterdiklerini ekleyip şöyle devam etti: "Transferde hata yapınca başarısız olma ihtimaliniz yükseliyor. Mevcut kadro kalitemizin yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bunun üzerine yapacağımız her nokta transfer kalitemizi artıracaktır. O yüzden aceleci olmadan sağlam adımlar atacağız."