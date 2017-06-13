 Ramazan’a da 6 talip birden çıktı – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Ramazan’a da 6 talip birden çıktı

    Ramazan’a da 6 talip birden çıktı
    Sezon başında Eskişehirspor'a kiralık gönderilen bir başka isim Ramazan Övüç'ün de isteyeni çok. Bu sezon 25 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki oyuncuyu Süper Lig'den Başakşehir, Kasımpaşa, Kayseri ve Malatyaspor, TFF 1. Lig'den de Adana Demirspor ile BB Erzurumspor kadrosuna katmak istiyor.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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