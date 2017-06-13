Pahalı transfer Trabzonspor'a yaramıyor
Son yıllarda yaptığı transferlerle sportif başarı elde edememenin yanında büyük bir ekonomik dar boğazın içine giren Trabzonspor'a pahalı transferler yaramıyor. 7 sezondur müzesine kupa götüremeyen bordo-mavililer, bunun Avrupa kupalarına da katılamıyor.
Pahalı transfer yapıya uymuyor
Trabzonspor'un ekonomik yapısıyla uyuşmayan her transfer başına bela oldu. Pahalı transferlerin bordo-mavililerin genleriyle uyuşmadığı her transfer döneminde görülmesine rağmen, yıldız oyuncu transferlerinin Trabzonspor'u başarıya getireceği fikri ise bugüne kadar sonuçlara yansımadı. Son yıllarda yapılan transferlere bakıldığında Karadeniz ekibinin yukarıya doğru tırmanma beklentisi aksine kulübü dip yapma noktasına kadar ulaştırdı. Bugün yaşanan sıkıntıların temelinde ise geçmişte yaşananlar var.
Yabancıda en pahalısı Lange
Trabzonspor'un, bugüne kadar yaptığı pahalı transferlerden zarar ettiği görülüyor. Büyük umutlarla transfer edilip pahalı bonservis bedelleri ödenen oyuncuların takımdan ayrıldıklarında bir enkaz ve manevi tahribat bıraktığı yaşanan bir gerçek. Bu örneklerin başında ise 2000'li yıllarda transfer edilen Norveçli Rune Lange yer alıyor. 14 milyon Mark'a (7 milyon Euro) transfer edilen oyuncu, sezonu tamamlayamadan Trabzonspor'dan ayrılmıştı. Üstüne oyuncuyla mahkemelik olan Trabzonspor'a bu transferin maliyeti ise 18 milyon Mark'ı (9 milyon Euro) bulmuştu.
En pahalı yerli transfer Gökhan Ünal
Trabzonspor, tarihinin en pahalı transferinden birini de 6 milyon 200 bin Euro'ya Kayserispor'dan Gökhan Ünal'ı transfer ederek yaptı. Gol kralı olarak geldiği bordo-mavili takımda beklentileri karşılayamayan oyuncu, Burak Yılmaz takası ile Fenerbahçe'ye gitmişti. Waris Majeed'e 6 milyon Euro ödeyen Karadeniz temsilcisi, 4 milyon 500 bin Euro'ya bu oyuncuyu gönderdi. 5 milyon 250 bin Euro'ya transfer edilen Adrian Mierzejewski de 3 milyon 250 bin Euro'ya gönderildi. 5 milyon Euro'ya transfer edilen Zokora ise bedelsiz olarak takımdan ayrıldı. 5 milyon Euro'ya transfer edien Oscar Cardozo da 2 milyon 200 bin Euro'yabordo-mavili takımdan ayrıldı. Mbia ise imza parası ile birlikte 4 Milyon 800 bin Euro'ya transfer edildi ve 4 Milyon Euro gönderildi. Bu transferlere baktığımızda Trabzonspor, yerli ve yabancı birçok oyuncuyla maddi ve manevi olarak sorun yaşadı.
Yönetim pahalı ve sorunlu oyunculardan uzak duruyor
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gelecek vaat eden bir kadro kurmakta kararlı olan Trabzonspor'da yönetim, pahalı ve sorunlu oyuncuları transfer etmemek için bir özen gösteriyor. Özellikle devre arasında yapılan transferler ve izlenen yol haritası bordo-mavili kulübe önemli bir ivme kazandırırken, 50. yıl kadrosu için de önemli bir referans oluşturdu. Devre arasında yapılan nokta transferler üzerine Trabzonspor yönetimi, 4-5 transfer daha yaparak sezona başlamanın planlarını yapıyor. UEFA Fair-Play kapsamında hareket etmek zorunda olan yönetimin transferleri de bu doğrultuda gerçekleştirmesi bekleniyor.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 13:12
-
Şampiyon olacağız
Toplam 60
Yorum
ilhan demirci biz oyuncuyu almamışız hacı oyuncu klübü almış onlar nasıl maddeler öyle ya 32 yaşındaki adama nasıl böyle şeyler vaad edersiniz
-
Yusuf Erdoğan Güneş’i seçti
Toplam 7
Yorum
ged 61 evlilik hazırlığında olan yusuf un trabzonda kalma şansı yok..en iyi paraya vermeliyiz..haaa birde tabiki ersun yanal gençleri yok ediyor...
-
Emre Mor müjdesi
Toplam 27
Yorum
yalcinkavlak Nerede ne zaman pas vermesini, pas beklemesini öğrendiği gün. bu enerjisiyle üst düzey futbolcu olacak. Birileri futbolda adam eksiltmenin bir yolu da ver-kaç lardır demeli. Başkasını bilemem ama bence bu oyunun felsefesi Hızlı çabuk isabetli olabildiğince dikey paslar ve net vuruşlar.
Pahalı transfer Trabzonspor'a yaramıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.