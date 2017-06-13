 Nazar değmesin – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Nazar değmesin

    Nazar değmesin

    Fırtına'nın parlayan yıldızı , Trabzonspor'u gururlandırmaya devam ediyor.

    Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasıyla önce bordo-mavililerde aranan adam haline gelen genç futbolcu, Arda Turan'ın Milli Takımı bırakması sonrası da ay-yıldızlı takımın değişmezi olacağını sinyalini verdi. İlk kez giydiği Türkiye forması ile Kosova maçında asist yapan Yusuf için övgü dolu yorumlar yapıldı.

    DAMGA VURUR!
    Yusuf'un performansından gururla bahseden Trabzon Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın da, "'nın sadece asisti değil topu almak için kendini boşa çıkartması da oyun takip kalitesini gösteriyor. Nazar değmese" ifadelerini kullandı. Oyuncunun yükselişi takım arkadaşlarını da takdirini kazandı. Olcay Şahan, "Onun için söylenecek çok söz var. Sürekli kendisini geliştiriyor ve gelecekte Türk futboluna damgasını vuracaktır" diye konuştu.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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