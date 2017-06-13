Nazar değmesin
Fırtına'nın parlayan yıldızı Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u gururlandırmaya devam ediyor.
DAMGA VURUR!
Yusuf'un performansından gururla bahseden Trabzon Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın da, "Yusuf Yazıcı'nın sadece asisti değil topu almak için kendini boşa çıkartması da oyun takip kalitesini gösteriyor. Nazar değmese" ifadelerini kullandı. Oyuncunun yükselişi takım arkadaşlarını da takdirini kazandı. Olcay Şahan, "Onun için söylenecek çok söz var. Sürekli kendisini geliştiriyor ve gelecekte Türk futboluna damgasını vuracaktır" diye konuştu.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:26
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
Nazar değmesin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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