 Kucka’da aracı Durica – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    ’da aracı Durica

    Kucka’da aracı Durica
    Bordo-mavili kulübün kadrosuna katmak istediği Milan'lı ofansif orta saha konusunda yakın arkadaşı Durica'yı aracı olarak kullanıp ikna etmek istediği belirtildi. Başkan Muharrem Usta'nın yüksek maliyeti nedeniyle kiralamayı düşündüğü 30 yaşındaki Kucka için önümüzdeki günlerde İtalya seferine çıkacağı ifade edildi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:23
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