Kendi kendini bıçakladı!

Trabzonspor'a devre arasında gelen Joao Pereira, Portekiz Ligi'nde geçen sezonu değerlendirdi. Eski takımı Sporting'in şampiyon olamamasını kendi kendini arkadan bıçaklama olarak yorumladı. Pereira, "Çok fazla beklentilerimiz vardı. Ama futbol bu açıklayamıyoruz... Top içeri girmedi mi, olmuyor" dedi.