 Kendi kendini bıçakladı! – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Kendi kendini bıçakladı!

    Kendi kendini bıçakladı!
    Trabzonspor'a devre arasında gelen Joao Pereira, Portekiz Ligi'nde geçen sezonu değerlendirdi. Eski takımı Sporting'in şampiyon olamamasını kendi kendini arkadan bıçaklama olarak yorumladı. Pereira, "Çok fazla beklentilerimiz vardı. Ama futbol bu açıklayamıyoruz... Top içeri girmedi mi, olmuyor" dedi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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