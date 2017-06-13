 Güneydoğu operasyonu – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Güneydoğu operasyonu

    Güneydoğu operasyonu
    Başkan Muharrem Usta taraftar sayısını artırmak için kolları sıvadı. Başkan; Trabzon, İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla Trabzonspor taraftarının Şanlıurfa ve Diyarbakır'da olması üzerine yeni çalışmalar yapma kararı aldı. Özellikle Güneydoğu illerinde futbolseverlere yönelik organizasyonlar yapılmasını istedi.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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