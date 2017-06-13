Güneydoğu operasyonu

Başkan Muharrem Usta taraftar sayısını artırmak için kolları sıvadı. Başkan; Trabzon, İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla Trabzonspor taraftarının Şanlıurfa ve Diyarbakır'da olması üzerine yeni çalışmalar yapma kararı aldı. Özellikle Güneydoğu illerinde futbolseverlere yönelik organizasyonlar yapılmasını istedi.