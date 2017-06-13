Fırtına ilk bombayı patlatıyor!
Şampiyonluk hedefiyle yola çıkılacak gelecek sezon özellikle hücum hattında güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Trabzonspor, Belçikalı sol kanat oyuncusu Theo Bongonda ile anlaşma sağladı.
BeinSports'un haberine göre; Bordo-mavili yönetim, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Bongonda ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından kulübüyle masaya oturdu.
Bongonda'nın 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesinin olduğu Celta Vigo ile de yapılan ön görüşmede anlaşma sağlandı. İki tarafın detayları görüşüp transferi sonuçlandırması bekleniyor.
21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geçen sezon 26 kez ilk onbirde sahaya çıkıp 30 kez formasını giydiği Celta Vigo'da bir gol attı.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 20:17
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
kuddusi yılmaz dursun bence artık durma o koltukta ne olur galatasarayı sevıyorsan cek gıt
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Gomis heyecanı
Toplam 55
Yorum
Akrabası mısın ? Rodallega ile heralde kan bağın var , Gomis'in yanından geçemez kalite olarak
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
bülent aziz yıldırımdan daha cok kupa görmüş sabri reis helal :)
Fırtına ilk bombayı patlatıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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