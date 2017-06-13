 Fırtına ilk bombayı patlatıyor! – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Fırtına ilk bombayı patlatıyor!

    Fırtına ilk bombayı patlatıyor!

    Şampiyonluk hedefiyle yola çıkılacak gelecek sezon özellikle hücum hattında güçlü bir kadro oluşturmak isteyen , Belçikalı sol kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı.

    BeinSports'un haberine göre; Bordo-mavili yönetim, İspanya'nın takımında forma giyen Bongonda ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından kulübüyle masaya oturdu.

    Bongonda'nın 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesinin olduğu Celta Vigo ile de yapılan ön görüşmede anlaşma sağlandı. İki tarafın detayları görüşüp transferi sonuçlandırması bekleniyor.

    21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, geçen sezon 26 kez ilk onbirde sahaya çıkıp 30 kez formasını giydiği Celta Vigo'da bir gol attı.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:17
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