 Ferdi için bastırıyor – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Ferdi için bastırıyor

    Ferdi için bastırıyor
    Karadeniz ekibinin gündemindeki gurbetçi oyuncu için Hollanda basınından da yeni iddialar geldi. Nijmegen'de forma giyen 17 yaşındaki orta saha için Trabzonspor, Konyaspor ve Ajax'ın çekiştiği yazıldı. Haberde oyuncunun Ajax'a yakın olduğu ancak Trabzonspor'un da ciddi girişimleri olduğu ileri sürüldü.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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