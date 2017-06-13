Bitmeyen sevda
Boşnak futbolcu için daha önce Yusuf Erdoğan + para takas önerisi yapıp ‘ret’ alan Fırtına, Yanal’ın isteği doğrultusunda yeni bir teklifle Başakşehir’in kapısını çalacak
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Hücum gücünü zenginleştirmek isteyen Ersun Yanal'ın sağ kanat, sol kanat ve ofansif orta sahada da görev yapabildiği için Boşnak futbolcuyu gerekirse bir joker gibi kullanma planları olduğu da gelen haberler arasında. Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Visca, Bosna Hersek Milli Takımı ile de 31 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 3 kez sarstı. Sakatlanmayan yapısıyla da dikkat çeken 1.72 boyundaki futbolcu ayrıca tam bir istikrar abidesi durumunda.
Yunus Emre SEL
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:19
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Gomis yarın belli olacak
Toplam 16
Yorum
lmasoglu demek kş bu adamı da alamadı bu yönetim. Beceriksizlik diz boyu. Çarşıdan 3 tavuk al gel desen alamazlar.
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Fenerbahçe Valbuena'yı resmen açıkladı
Toplam 70
Yorum
gs bu adam alışana kadar 34 olacak hadi seneye alıştı buseferde cok yaşlandı diye gönderecekler bide üstüne para gidecek yazık valla
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"F.Bahçe'yi layık olduğu yere taşıyacağız"
Toplam 22
Yorum
sow sezon biti lazim olan adam geldi...
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