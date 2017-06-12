 Yazıcı haberlerine ateş püskürdü – Fotomaç – 12 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Yazıcı haberlerine ateş püskürdü

    Yazıcı haberlerine ateş püskürdü
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yusuf Yazıcı'nın satılacağı yönündeki haberler için "Bunlar sadece oyuncumuzun aklını karıştırmaya yönelik haberler. Yusuf satılık değil ve Türkiye'den de kimsenin onu alacak parası yok" dedi. Çubukçu, bu tür haberlerin kasıtlı olarak çıkartıldığını belirterek, "Trabzonspor'un elindeki değerli oyuncunun bir şekilde aklını çelme dönemi son bulmuştur. Bunu yapanlara da prim vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yazıcı haberlerine ateş püskürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.