Yazıcı haberlerine ateş püskürdü

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yusuf Yazıcı'nın satılacağı yönündeki haberler için "Bunlar sadece oyuncumuzun aklını karıştırmaya yönelik haberler. Yusuf satılık değil ve Türkiye'den de kimsenin onu alacak parası yok" dedi. Çubukçu, bu tür haberlerin kasıtlı olarak çıkartıldığını belirterek, "Trabzonspor'un elindeki değerli oyuncunun bir şekilde aklını çelme dönemi son bulmuştur. Bunu yapanlara da prim vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.