Rizeliler kadar biz de üzüldük
Başkan Usta: Rizespor kümede kalsaydı iki şehir arasında uzun yıllara dayanan sorunun da çözüleceğini biliyorduk. İstedik ama başaramadık
KOMŞU HAKKI VAR
Sonuç itibarıyla komşuları Çaykur Rizespor'un ligden düştüğünü dile getiren Usta, şöyle devam etti: "Empati yaptığımızda onların son maçta bizden iyi bir sonuç bekleme hakları tabii ki vardı. Biz bu beklentiyi, komşuluk beklentisini tüm çabalarımıza rağmen karşılayamadık. Herkes emin olsun ki çok istedik ancak olmadı, bunun adı futbol. Sonucun böyle olmasını ve var olan sorunun derinleşmesini ister miydik? Tüm Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz."
SAĞDUYU ÇAĞRISI
Usta, "Başta Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ve Rizespor taraftarının beklentilerini tüm gayretimize rağmen elimizde olmayan nedenlerle karşılayamamanın üzüntüsü içindeyiz" dedi. "Trabzon ile Rize arasına kimse girmemeli" diyen Usta, şöyle devam etti: "Herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Kardeşliğe her zamandan daha çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde sorumluluk sahibi olarak davranmamız kaçınılmaz bir gerçektir. Bizler dargınlık ve kırgınlıkları körükleyen değil; sorunları çözen olmalıyız."
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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