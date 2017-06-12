 Rizeliler kadar biz de üzüldük – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Rizeliler kadar biz de üzüldük

    Rizeliler kadar biz de üzüldük

    Başkan Usta: Rizespor kümede kalsaydı iki şehir arasında uzun yıllara dayanan sorunun da çözüleceğini biliyorduk. İstedik ama başaramadık

    Başkan , "Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz" dedi. Usta, Trabzon- spor ve Çaykur Rizespor'un ülkenin saygın kulüplerinden olduklarını ve her zaman birbirlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Şanssızlıklarının, küme düşecek takımı belirleme maçının Trabzonspor'a denk gelmesi olduğunu vurgulayan Usta, "Maalesef bu durum bizim adımıza büyük bir talihsizlik oldu. Çaykur Rizespor kümede kalsaydı iki şehir arasında uzun yıllara dayanan sorunun da çözüleceğini biliyorduk. Bunu keşke başarabilseydik ama inanın tüm çabalarımıza rağmen olmadı" diye konuştu.

    KOMŞU HAKKI VAR
    Sonuç itibarıyla komşuları Çaykur Rizespor'un ligden düştüğünü dile getiren Usta, şöyle devam etti: "Empati yaptığımızda onların son maçta bizden iyi bir sonuç bekleme hakları tabii ki vardı. Biz bu beklentiyi, komşuluk beklentisini tüm çabalarımıza rağmen karşılayamadık. Herkes emin olsun ki çok istedik ancak olmadı, bunun adı futbol. Sonucun böyle olmasını ve var olan sorunun derinleşmesini ister miydik? Tüm Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz."

    SAĞDUYU ÇAĞRISI
    Usta, "Başta Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ve Rizespor taraftarının beklentilerini tüm gayretimize rağmen elimizde olmayan nedenlerle karşılayamamanın üzüntüsü içindeyiz" dedi. "Trabzon ile Rize arasına kimse girmemeli" diyen Usta, şöyle devam etti: "Herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Kardeşliğe her zamandan daha çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde sorumluluk sahibi olarak davranmamız kaçınılmaz bir gerçektir. Bizler dargınlık ve kırgınlıkları körükleyen değil; sorunları çözen olmalıyız."
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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