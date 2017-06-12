Rizeliler kadar biz de üzüldük









Başkan Usta: Rizespor kümede kalsaydı iki şehir arasında uzun yıllara dayanan sorunun da çözüleceğini biliyorduk. İstedik ama başaramadık , "Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz" dedi. Usta, Trabzon- spor ve Çaykur Rizespor'un ülkenin saygın kulüplerinden olduklarını ve her zaman birbirlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Şanssızlıklarının, küme düşecek takımı belirleme maçının Trabzonspor'a denk gelmesi olduğunu vurgulayan Usta, "Maalesef bu durum bizim adımıza büyük bir talihsizlik oldu. Çaykur Rizespor kümede kalsaydı iki şehir arasında uzun yıllara dayanan sorunun da çözüleceğini biliyorduk. Bunu keşke başarabilseydik ama inanın tüm çabalarımıza rağmen olmadı" diye konuştu.



KOMŞU HAKKI VAR

Sonuç itibarıyla komşuları Çaykur Rizespor'un ligden düştüğünü dile getiren Usta, şöyle devam etti: "Empati yaptığımızda onların son maçta bizden iyi bir sonuç bekleme hakları tabii ki vardı. Biz bu beklentiyi, komşuluk beklentisini tüm çabalarımıza rağmen karşılayamadık. Herkes emin olsun ki çok istedik ancak olmadı, bunun adı futbol. Sonucun böyle olmasını ve var olan sorunun derinleşmesini ister miydik? Tüm Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz."



SAĞDUYU ÇAĞRISI

Usta, "Başta Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ve Rizespor taraftarının beklentilerini tüm gayretimize rağmen elimizde olmayan nedenlerle karşılayamamanın üzüntüsü içindeyiz" dedi. "Trabzon ile Rize arasına kimse girmemeli" diyen Usta, şöyle devam etti: "Herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Kardeşliğe her zamandan daha çok ihtiyacımız olduğu bugünlerde sorumluluk sahibi olarak davranmamız kaçınılmaz bir gerçektir. Bizler dargınlık ve kırgınlıkları körükleyen değil; sorunları çözen olmalıyız." Başkan Muharrem Usta , "Rizeli kardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz" dedi. Usta,ve'un ülkenin saygın kulüplerinden olduklarını ve her zaman birbirlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Şanssızlıklarının, küme düşecek takımı belirleme maçının'a denk gelmesi olduğunu vurgulayan Usta, "Çaykur Rizespor kümede kalsaydı iki şehir arasında uzun yıllara dayanan sorunun da çözüleceğini biliyorduk. Bunu keşke başarabilseydik ama inanın tüm çabalarımıza rağmen olmadı" diye konuştu.Sonuçitibarıyla komşuları'un ligden düştüğünü dile getiren Usta, şöyle devam etti: "Empati yaptığımızda onların son maçtaBiz bu beklentiyi, komşuluk beklentisini tüm çabalarımıza rağmen karşılayamadık.Sonucun böyle olmasını ve var olan sorunun derinleşmesini ister miydik? Tümkardeşlerimizin üzüntüsü karşısında gerçekten bizler de üzgünüz."Usta"Başta Rizespor Başkanıve Rizespor taraftarının beklentilerini tüm gayretimize rağmen elimizde olmayan nedenlerle karşılayamamanın üzüntüsü içindeyiz" dedi. "ilearasına kimse girmemeli" diyen, şöyle devam etti: "Herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Kardeşliğe her zamandanbugünlerde sorumluluk sahibi olarak davranmamız kaçınılmaz bir gerçektir. Bizlerve kırgınlıkları körükleyen değil; sorunları çözen olmalıyız." 12 Haziran 2017, Pazartesi Güncelleme: 01:55 Etiketler: Muharrem Usta







