 Önce istifa etti sonra vazgeçti – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Önce istifa etti sonra vazgeçti

    Önce istifa etti sonra vazgeçti

    Trabzonspor yöneticisi , önce yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti, sonra vazgeçti.

    Önce camiadan özür dileyen Egemen, "Öyle bir an gelir ki, Bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz. Şu an itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin dostlarım. İstifamın ne Bursa maçı ne de Rize ile ilgisi yoktur. İstifamı kötü niyetliler istismara kalkmasın" dedi. Ancak Baştan Usta devreye girdi ve Egemen istifasından vazgeçti. Usta, "Yola devam ediyoruz" diye konuştu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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