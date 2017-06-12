Moting'in kafası karıştı
Trabzonspor’un ısrarla istediği 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kafası, Beşiktaş’ın devreye girmesiyle karıştı. Bordo-mavili yönetim ise girişimlerini devam ettiriyor.
3 GOL VE 8 ASİST
Bu sezon Schalke ile 30 maçta 2 bin 79 dakika süre alan Moting, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Moting, Kamerun asıllı ama Almanya pasaportuna da sahip. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Almanya'nın dışına hiç çıkmadı. Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayabiliyor. Yanal'ın oyun tarzına da çok uygun.
TARAFTAR BEKLİYOR
Taraftarlar, yapılacak takviyeler için bekleyişe geçti. Çalışmaların erken başlaması ve gündeme birçok ismin gelmesi nedeniyle transferlerin bir an ön önce bitirilmesini bekleyen bordo-mavililer, 50. yıl için kurulacak iddialı kadronun temellerinin atılmasını istiyor. Yönetim de takviyeleri sezon öncesi kampa kadar tamamlamak istiyor.
Yunus Emre SEL
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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