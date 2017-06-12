 Moting'in kafası karıştı – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    'in kafası karıştı

    Moting'in kafası karıştı

    Trabzonspor’un ısrarla istediği 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kafası, Beşiktaş’ın devreye girmesiyle karıştı. Bordo-mavili yönetim ise girişimlerini devam ettiriyor.

    Trabzonspor uzun süredir takip ettiği sol kanat oyuncusu Choupo-Moting ile yaptığı görüşmelerde, Beşiktaş'ın devreye girmesi nedeniyle sıkıntı çıktı. Bu girişimden oldukça rahatsız olan bordo- mavili yönetimin, futbolcu ve menajeriyle bir görüşme daha yaparak kafa karışıklığını gidermeye çalışacağı öğrenildi. Başkan Muharrem Usta'nın bu transferi gerçekleştirmek için yoğun çaba harcadığı öğrenilirken, Moting'in menajerinin ise "Türkiye'ye gelme noktasında bir sorunumuz yok. Ancak birçok teklif var ve bunlar arasındaki kararımızı henüz vermedik. Şu an düşünme aşamasındayız" diyerek zaman istediği öğrenildi.

    3 GOL VE 8 ASİST
    Bu sezon Schalke ile 30 maçta 2 bin 79 dakika süre alan Moting, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. , Kamerun asıllı ama Almanya pasaportuna da sahip. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Almanya'nın dışına hiç çıkmadı. Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayabiliyor. Yanal'ın oyun tarzına da çok uygun.

    TARAFTAR BEKLİYOR
    Taraftarlar, yapılacak takviyeler için bekleyişe geçti. Çalışmaların erken başlaması ve gündeme birçok ismin gelmesi nedeniyle transferlerin bir an ön önce bitirilmesini bekleyen bordo-mavililer, 50. yıl için kurulacak iddialı kadronun temellerinin atılmasını istiyor. Yönetim de takviyeleri sezon öncesi kampa kadar tamamlamak istiyor.

    Yunus Emre SEL
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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