 İsimler belirlendi – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    İsimler belirlendi

    İsimler belirlendi
    Teknik direktör , 2 Temmuz'da başlayacak yurt dışı kampına götüreceği isimlerin önemli bir bölümünü belirledi. Kampa gidecek isimler arasında yer alan Yunus Emre Çakır ile Abdurrahim Dursun'un uzun zamandır A takımla idmanlara çıkması büyük avantaj. Yanal'ın Sefa Yılmaz, Ramazan Övüç ve Batuhan Artarslan gibi futbolcuları da kampa almayı planladığı diğer kiralıklarla ilgili kararını henüz vermediği öğrenildi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:19
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