 Honda da listede – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Honda da listede

    Honda da listede
    Fırtına, Milan ile sözleşmesi sona eren ile görüşecek. Takımda alternatif sayısını artırmak isteyen yönetimin 30 yaşındaki Japon yıldızın menajeriyle bir ön görüşme yapacağı ve rakamların makul bulunması durumunda bu transferi gerçekleştirmeye çalışacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Milan'da sadece 9 maça çıkabilen Honda, orta sahanın sağında ve ofansif orta saha mevkilerinde de görev yapabiliyor.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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