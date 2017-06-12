Çözüm aranıyor

2017-18 sezonu öncesi kadrosunda tam 53 futbolcu bulunan Trabzonspor’da yönetim kadroyu azaltmak için harekete geçti.

Bordo mavililerde yeni sezon öncesi kiralandıkları takımlardan geri dönen futbolcularla birlikte kadro sayısı 53'e ulaştı. Sözleşmesi sona eren kaleci Esteban ile de yeniden anlaşma yönünde görüşmeler devam ediyor. Gelecek sezon en fazla 24 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele etmeyi planlayan Trabzonspor yönetiminin sayıyı azaltmak için çalıştığı öğrenildi. Yönetimin genç oyuncuların birçoğunu farklı takımlara kiralayabileceği, diğer isimlere de gitmeleri için kolaylık sağlayabileceği belirtildi. Özellikle 2016-17 sezonunu farklı takımlarda kiralık olarak tamamlayan Aykut Demir, Muhammet Demir, Musa Nizam, Sefa Yılmaz gibi isimlerle yolların ayrılabileceği kaydedildi.



TAKAS FORMÜLÜ

Yönetimin bazı oyuncuları da talip çıkması durumunda gönderebileceği, bu noktada takas formülünü de devreye sokabileceği ifade edildi. Bonservisiyle satarak ya da takasta kullanarak oyuncu sayısını düşürmeye çalışacak olan bordo-mavililerin mevcut kadrodaki futbolculara gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ifade edildi.



YABANCI SAYISI DA SINIRA YAKIN

Trabzonspor'da TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanı da sınıra yakın. Medjani, N'Doye, İbanez, Mas, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Onazi, Bero olmak üzere 10 yabancı oyuncusu bulunan ve sözleşmesi sona eren Esteban ile de yola devam etmeyi planlayan bordomavililerin, genç oyuncusu Ramil Sheidaev de Slovakya'nın Zilina takımında kiralık olarak forma giyiyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında da özellikle yurtdışı pazarına yönelen Trabzonspor, kadrodaki bazı yabancı futbolcularla da yollarını ayıracak.