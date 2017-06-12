Çözüm aranıyor
2017-18 sezonu öncesi kadrosunda tam 53 futbolcu bulunan Trabzonspor’da yönetim kadroyu azaltmak için harekete geçti.
TAKAS FORMÜLÜ
Yönetimin bazı oyuncuları da talip çıkması durumunda gönderebileceği, bu noktada takas formülünü de devreye sokabileceği ifade edildi. Bonservisiyle satarak ya da takasta kullanarak oyuncu sayısını düşürmeye çalışacak olan bordo-mavililerin mevcut kadrodaki futbolculara gelecek olan transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı ifade edildi.
YABANCI SAYISI DA SINIRA YAKIN
Trabzonspor'da TFF'nin belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanı da sınıra yakın. Medjani, N'Doye, İbanez, Mas, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Onazi, Bero olmak üzere 10 yabancı oyuncusu bulunan ve sözleşmesi sona eren Esteban ile de yola devam etmeyi planlayan bordomavililerin, genç oyuncusu Ramil Sheidaev de Slovakya'nın Zilina takımında kiralık olarak forma giyiyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında da özellikle yurtdışı pazarına yönelen Trabzonspor, kadrodaki bazı yabancı futbolcularla da yollarını ayıracak.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:54
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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