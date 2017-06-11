Trabzonspor kadro şişkinliğine çözüm arıyor

Bordo mavililerde yeni sezon öncesi kiralandıkları takımlardan geri dönen futbolcularla birlikte kadro sayısı 53'e ulaştı. Sözleşmesi sona eren kaleci Esteban ile de yeniden anlaşma yönünde görüşmeler devam ediyor. Gelecek sezon en fazla 24 kişilik oyuncu kadrosuyla mücadele etmeyi planlayan Trabzonspor yönetiminin sayıyı azaltmak için çalıştığı öğrenildi.



KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bordo mavililerin kadrodaki gelişime açık genç oyuncuların birçoğunu yine gelişim göstermeleri için farklı takımlara kiralayabileceği, diğer isimlere ise transfer şartlarının oluşması durumunda kolaylık sağlanabileceği belirtildi. Özellikle 2016-17 sezonunu farklı takımlarda kiralık olarak tamamlayan Aykut Demir, Muhammet Demir, Musa Nizam, Sefa Yılmaz gibi isimlerle yolların ayrılabileceği kaydedildi.



TAKAS FORMÜLÜ

Trabzonspor yönetiminin 2016-17 sezonunu tamamlayan mevcut kadrodan bazı oyuncuları da talip çıkması durumunda kadrodan gönderebileceği, bu noktada takas formülünü de devreye sokabileceği ifade edildi. Bonservisiyle satarak ya da takasta kullanarak oyuncusu sayısını düşürmeye çalışacak olan bordo mavililerin oyunculara gelecek olan transfer tekliflerini değerlendireceği ifade edildi.



YABANCI SAYISI DA SINIRA YAKIN

Trabzonspor'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği 14 kişilik yabancı oyuncu kontenjanı da sınıra yakın. Medjani, N'Doye, İbanez, Mas, Castillo, Rodallega, Durica, Pereira, Onazi, Bero olmak üzere 10 yabancı oyuncusu bulunan ve sözleşmesi sona eren Esteban ile de yola devam etmeyi planlayan bordo mavililerin, genç oyuncusu Ramil Sheidaev de Slovakya'nın Zilina takımında kiralık olarak forma giyiyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında da özellikle yurtdışı pazarına yönelen Trabzonspor, kadrodaki bazı yabancı futbolcularla da yollarını ayıracak.