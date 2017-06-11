 Popov geliyor – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    Popov geliyor

    Popov geliyor

    Karadeniz ekibi, ’nın Bulgar 10 numarası ile görüştü ve ön protokol imzaladı. Rus ekibi ile de masaya oturacak yönetim, 2 milyon euro’ya işi bitirmeye çalışacak.

    , forması giyen Bulgar oyuncu Ivelin Popov'un transferini bitirme aşamasına geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bizzat izlediği ve yardımcılarına da birkaç kez izlettiği 29 yaşındaki 10 numara için yönetim kurulu bir süredir yaptığı girişimlerin karşılığını aldı. Oyuncuyla Rusya'da ön protokol imzalanırken kulübüyle de önemli mesafe kat edildi. 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Popov için yönetimin 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve bu rakam ile Rus kulübünün istediği para arasında çok büyük farklılıklar bulunmadığı ifade edildi. Bu arada Popov'un Kasımpaşa'dan arkadaşı olan Strahil Popov da, Ivelin Popov'un Türkiye'den teklif aldığını ve bunu kabul ettiğini açıkladı.

    F.BAHÇE VE G.SARAY DA İSTEMİŞTİ
    Popov, Gaziantepspor'da oynadığı dönemde de birçok takımın dikkatini çekmiş ve F.Bahçe ile G.Saray oyuncuyu transfer etmeye çalışmıştı. Popov, 2010-2012 arasında Gaziantep formasıyla boy gösterdiği Süper Lig'e dönmeye can atıyor. Bonservisi 6 milyon euro olan Popov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve forvette de oynayabiliyor. Spartak ile 55 maça çıkan, 8 gol atıp 12 de asist yapan Popov, Bulgaristan Milli Takımı ile de 66 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sarstı.



    Yunus Emre SEL
    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:04
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