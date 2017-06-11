Popov geliyor
Karadeniz ekibi, Spartak Moskova’nın Bulgar 10 numarası ile görüştü ve ön protokol imzaladı. Rus ekibi ile de masaya oturacak yönetim, 2 milyon euro’ya işi bitirmeye çalışacak.
F.BAHÇE VE G.SARAY DA İSTEMİŞTİ
Popov, Gaziantepspor'da oynadığı dönemde de birçok takımın dikkatini çekmiş ve F.Bahçe ile G.Saray oyuncuyu transfer etmeye çalışmıştı. Popov, 2010-2012 arasında Gaziantep formasıyla boy gösterdiği Süper Lig'e dönmeye can atıyor. Bonservisi 6 milyon euro olan Popov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve forvette de oynayabiliyor. Spartak ile 55 maça çıkan, 8 gol atıp 12 de asist yapan Popov, Bulgaristan Milli Takımı ile de 66 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sarstı.
Yunus Emre SEL
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:04
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ediz karınca yedıgımız butun gollerde hatası var takımın gızlı kotusuydu akan oyunda sorun yok ama ataga cıkarken kaptırdıgımız toplarda tam bır facia
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
umar Marcelo-Vida ikilisi eminim ki çok sağlam olacak umarım gitmez. Lig içinde rotasyonda kullanılabilecek en sağlam isim Titi oda çok isabetli
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Vida sonunda geliyor!..
Toplam 6
Yorum
ALBAYRAK 8 m ne ne oynuyo bu adamlar
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