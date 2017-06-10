 Yanal: Utanırız, sıkılırız – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Yanal: Utanırız, sıkılırız

    Yanal: Utanırız, sıkılırız

    Bursaspor'a mağlup olmasının ardından Çaykur Rizespor'un küme düşmesi nedeniyle yöneltilen yoğun eleştiriler 'u harekete geçirdi.

    Bordo-mavili kulüp, Bursaspor karşılaşma öncesinde ve devre arasında teknik direktör 'ın futbolculara yönelik motivasyon konuşmalarının videosunu paylaştı. Yanal, maç başında ", Bursaspor'a Trabzon'da sadece 1 kez mağlup oldu. Şerefimize, namusumuza leke getirmeyelim. Çıkalım, işimizi yapalım. Alnımız açık, güzel bir şekilde tamamlayalım" diyor. Devre arasında da "Hiç oynamıyoruz. Coşkumuz yok. Cezayı keserler bize ve iyi olmaz. Bu ayıp olur. Utanırız, sıkılırız. Yeter artık, karakterini ortaya koy" dediği gözlendi.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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