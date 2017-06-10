 Uğur ve Okay kartta en önde – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Uğur ve Okay kartta en önde

    Uğur ve Okay kartta en önde
    Ligde bu sezon 9 sarı ve 1 kırmızı kart gören Uğur Demirok ile 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un en hırçın oyuncuları konumunda yer aldı. Bu ikiliyi 7 sarı, 1 kırmızı kart ile Dame N'Doye, 8'er sarı kart ile Matus Bero ve Ogenyi Onazi, 6'şar sarı kart ile Yusuf Yazıcı, Joao Pereira ve Durica takip etti.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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