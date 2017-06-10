Uğur ve Okay kartta en önde

Ligde bu sezon 9 sarı ve 1 kırmızı kart gören Uğur Demirok ile 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, Trabzonspor'un en hırçın oyuncuları konumunda yer aldı. Bu ikiliyi 7 sarı, 1 kırmızı kart ile Dame N'Doye, 8'er sarı kart ile Matus Bero ve Ogenyi Onazi, 6'şar sarı kart ile Yusuf Yazıcı, Joao Pereira ve Durica takip etti.