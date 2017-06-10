Son 6 senedir zirveye uzak
Fırtına, Süper Lig'de son 6 yılda yaşadığı kan kayıpları sonrası zirvenin uzağında kaldı.
33 PUAN TOPLADI
Sezona iyi başlayamayan Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde toparladı. İlk 16 haftada 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 18 puanla 13. sırada yer alan Fırtına, ikinci yarıda ise 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 33 puan topladı ve sezonu 6. sırada kapadı.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:28
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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