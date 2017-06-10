 Son 6 senedir zirveye uzak – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Son 6 senedir zirveye uzak

    Son 6 senedir zirveye uzak

    Fırtına, Süper Lig'de son 6 yılda yaşadığı kan kayıpları sonrası zirvenin uzağında kaldı.

    Trabzon bu sezon 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyetle ligi 6. tamamladı. Bordo-mavililer, 2015-16'yı 12, 2014-15'i 5, 2013-14'ü 4, 2012-13'ü 9, 2011-12'yi 3. tamamlayarak 2010-11 sezonundan sonra zirvenin uzağında kaldı.

    33 PUAN TOPLADI
    Sezona iyi başlayamayan Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde toparladı. İlk 16 haftada 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyetle 18 puanla 13. sırada yer alan Fırtına, ikinci yarıda ise 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 33 puan topladı ve sezonu 6. sırada kapadı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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