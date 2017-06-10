Kartal'a hücum
32 yaşındaki orta saha Gökhan İnler ile kiralık olarak West Ham’da oynayan 25 yaşındaki sağ kanat Gökhan Töre bordo-mavililerin radarında.
NAPOLİ'NİN KAPTANLIĞINI 5 YIL YAPTI
Trabzonspor'un Beşiktaş kulübüne her iki oyuncu için ayrı ayrı kiralama teklifi yapacağı ardından ise kendileri ile masaya oturacağı öğrenildi. Bu transferde eski Beşiktaşlı Olcay Şahan'ın da oyuncularla yapılan görüşmelerde kullanılması bekleniyor. Töre Beşiktaş ile çıktığı 111 maçta 19 gol atıp 28 de asist yapmıştı. İnler ise en başarılı olduğu Napoli'de 13 gol atıp 11 de asist yapmıştı. 5 sene kaptanlığını yaptığı Napoli'de istikarlı oynayan ancak sonrasında Leicester ve Beşiktaş'ta formaya hasret kalan İnler, Trabzonspor'a gelirse takımın liderlerinden olacak.
TRANSFERİ KONUŞTULAR
Başkan Muharrem Usta'nın dün Ankara'daki TFF olağan genel kurulunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir süre transfer görüşmesi yaptığı dile getirildi. Usta'nın Gökhan İnler ve Töre ile ilgili nabız yokladığı belirtiliyor.
Yunus Emre SEL
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:03
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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