 Kartal'a hücum – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Kartal'a hücum

    Kartal'a hücum

    32 yaşındaki orta saha ile kiralık olarak West Ham’da oynayan 25 yaşındaki sağ kanat bordo-mavililerin radarında.

    Gelecek sezon kadrosunu önemli futbolcularla takviye yapmak isteyen Trabzonspor yönetimi hemen her gün yeni isimleri gündemine alıyor ve girişimlere başlıyor. Beşiktaş'ta bu sezon beklediği forma şansını bulamayan 32 yaşındaki orta saha Gökhan İnler ile kiralık olarak West Ham'da oynayan 25 yaşındaki sağ kanat Gökhan Töre de Karadeniz ekibinin radarına girdi. Bordo-mavili kulüp iki oyuncu için de uygun transfer şartlarının oluşmasını bekliyor. Trabzonspor devre arasında gerçekleşen Olcay Şahan transferinde ile kurduğu ikili ilişkileri yeniden devreye koyarak iki transferi bitirmeyi planlıyor. Bordo-mavili yönetim, iki isim için de kiralama teklifi yapacak. Takımdaki alternatif sayısının artması için bu iki oyuncuya onay veren teknik direktör Ersun Yanal, yerli futbolcu sayısının da artırılmasını talep etti.

    NAPOLİ'NİN KAPTANLIĞINI 5 YIL YAPTI
    'un Beşiktaş kulübüne her iki oyuncu için ayrı ayrı kiralama teklifi yapacağı ardından ise kendileri ile masaya oturacağı öğrenildi. Bu transferde eski Beşiktaşlı Olcay Şahan'ın da oyuncularla yapılan görüşmelerde kullanılması bekleniyor. Töre Beşiktaş ile çıktığı 111 maçta 19 gol atıp 28 de asist yapmıştı. İnler ise en başarılı olduğu Napoli'de 13 gol atıp 11 de asist yapmıştı. 5 sene kaptanlığını yaptığı Napoli'de istikarlı oynayan ancak sonrasında Leicester ve Beşiktaş'ta formaya hasret kalan İnler, Trabzonspor'a gelirse takımın liderlerinden olacak.

    TRANSFERİ KONUŞTULAR
    Başkan Muharrem Usta'nın dün Ankara'daki TFF olağan genel kurulunda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir süre transfer görüşmesi yaptığı dile getirildi. Usta'nın ve Töre ile ilgili nabız yokladığı belirtiliyor.








    Yunus Emre SEL
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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