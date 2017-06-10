Elimizi çabuk tutmalıyız
Schalke ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli olmayan 28 yaşındaki Kamerunlu sol kanat futbolcusu Moting’e G.Saray ve birçok kulüp talip olunca bordo-mavili yönetim bu transferde acele etme kararı verdi.
YANAL'A UYGUN
Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayabiliyor. Ersun Yanal'ın oyun tarzına da çok uygun.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:24
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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