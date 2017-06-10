 Elimizi çabuk tutmalıyız – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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HEPSİ
    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Elimizi çabuk tutmalıyız

    Elimizi çabuk tutmalıyız

    Schalke ile sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli olmayan 28 yaşındaki Kamerunlu sol kanat futbolcusu ’e G.Saray ve birçok kulüp talip olunca bordo-mavili yönetim bu transferde acele etme kararı verdi.

    Bordo-mavililer, Almanya'nın Schalke takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Maxim Choupo- için girişimlerini sürdürüyor. Yönetim, Galatasaray ve daha birkaç takımın da devreye girdiği futbolcu için elini çabuk tutma, işi bitirme kararı aldı. 'un daha önce 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcuya Trabzon hakkında videolar izlettiği ve bir görüşme daha yaparak bu transfere resmiyet kazandırmayı planladığı kaydedildi. Bu sezon Schalke ile 30 maçta 2 bin 79 dakika süre alan Moting, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Moting, Kamerun asıllı ama Almanya pasaportuna da sahip. 28 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Almanya'nın dışına hiç çıkmadı.

    YANAL'A UYGUN
    Bu zamana kadar transferlerinde değerini hep katlamasına rağmen kendisini hiç bonservis bedeli ödeyerek alan takım olmadı. Asıl mevkisi sol açık olsa da orta sahanın ortasında, sağ açıkta ve forvet arkasında da başarı ile oynayabiliyor. Ersun Yanal'ın oyun tarzına da çok uygun.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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