165 karşılaşmada sadece 16 yenilgi

Bordo-mavili takımın altyapı takımları, 2016-17'de ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti.

Bordo-mavililer altyapıda 6 ayrı kategoride bu sezon toplam 165 maç oynadı, sadece 16 mağlubiyet aldı. U14 takımı 2, U15, U16, U17'ler 1'er, U19'lar 3 ve U21 kategorisi 34 karşılaşmada 8 yenilgi aldı.



İKİ GENÇ DAHA

Fırtına'da alt yapıdan iki genç oyuncu Abdurrahim Dursun ile Yunus Emre Çakır da bu sezon A takım kadrosuna dahil edildi. Önceki sezon altyapıdan A takım kadrosuna katılan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı da bu sezon lig ve kupa maçlarında görev yapmıştı.