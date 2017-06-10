 165 karşılaşmada sadece 16 yenilgi – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    165 karşılaşmada sadece 16 yenilgi

    165 karşılaşmada sadece 16 yenilgi

    Bordo-mavili takımın altyapı takımları, 2016-17'de ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti.

    Bordo-mavililer altyapıda 6 ayrı kategoride bu sezon toplam 165 maç oynadı, sadece 16 mağlubiyet aldı. U14 takımı 2, U15, U16, U17'ler 1'er, U19'lar 3 ve U21 kategorisi 34 karşılaşmada 8 yenilgi aldı.

    İKİ GENÇ DAHA
    Fırtına'da alt yapıdan iki genç oyuncu Abdurrahim Dursun ile Yunus Emre Çakır da bu sezon A takım kadrosuna dahil edildi. Önceki sezon altyapıdan A takım kadrosuna katılan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı da bu sezon lig ve kupa maçlarında görev yapmıştı.
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:30
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