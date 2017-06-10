165 karşılaşmada sadece 16 yenilgi
Bordo-mavili takımın altyapı takımları, 2016-17'de ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti.
İKİ GENÇ DAHA
Fırtına'da alt yapıdan iki genç oyuncu Abdurrahim Dursun ile Yunus Emre Çakır da bu sezon A takım kadrosuna dahil edildi. Önceki sezon altyapıdan A takım kadrosuna katılan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı da bu sezon lig ve kupa maçlarında görev yapmıştı.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:30
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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