 Yeni Yattara yolda – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Yeni yolda

    Yeni Yattara yolda
    Trabzonlu işadamı Şefik Paşa Parlayan'ın 5 yıl önce Gine'de tanışıp evlendiği Trabzonspor'un eski yıldızı 'nın kız kardeşi Lucia Parlayan, Trabzon'da bulunmaktan mutlu. Parlayan, oğlunun videolarını çekip dayısı Yattara'ya attığını belirterek, "İnanamıyor. 'Bu yaşta bir çocuk toplara nasıl böyle vurabilir? Ömer benden daha iyi futbolcu olacak diyor'. Trabzonspor'u çok seviyorum" ifadesini kullandı.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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