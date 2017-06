Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta , Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında takımın yakaladığı başarılı grafikte, taraftarların önemli bir rol oynadığını vurguladı. Bordo-mavili kulübün dergisinde yazı kaleme alan Usta, "Sizlerinde bildiği gibi takımımız Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi itibariyle oldukça başaralı bir grafik yakaladı. Her türlü takdiri hak eden taraftarımız, bu başaranın kazanılmasında bir kere daha en büyük paya sahip oldu" ifadelerini kullandı.Gelecek için büyük hedefleri olduğunu belirten Muharrem Usta, "Bu hedefler tarihsel olarak her zaman zirvede mücadele etmiş bir kulüp için sıra dışı yahut beklenmedik değildir. Trabzonspor, 50 yıllık tarihinde Süper Lig'de geçirdiği 44 sezonun 7'sinde şampiyonluk ipini göğüslerken, ligi 8 defa 2. ve yine 8 defa 3. sırada bitirmiş, şampiyonluk yarışında iddialı bir ekip olduğun her daim göstermiştir. Ancak uzun bir süredir kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar, manevi zafiyet ve yaşanan itibar sorunu, camia içinde bir güven kaybına neden olmuş. Trabzonsporluların geleceğe olan inancı sarsılmıştı. Halbuki böyle durumlarda yapmamız gereken, geçmişimizden güç almaktır. Sahip olduğumuz tarihi miras öyle büyük tarihi mirastır ki en ağır darbelerde bile bizi onun büyüklüğü ayakta tutacaktır" diye konuştu.Başkan Muharrem Usta, gelecek nesillere dev bir miras bırakmak istediklerini hatırlatarak, "Bizim 50. yılda görevimiz ve umudumuz; bu tarihi mirasın üzerine yeni başarılır koymak, gelecek nesillere ve çocuklarımıza zafer, büyüyen dev bir miras bırakmaktır. Bu miras için ortaya koyacağımız mücadelenin bir boyutu yeşil sahada diğer boyutu da ekonomik sahada olacaktır" şeklinde konuştu.Muharrem Usta, ekonomik olarak kulübün en değerli mecrasının TS Cliblar olduğunu belirterek, "Ekonomik olarak kulübümüzün en değerli mecrası olan TS Club'lerdir. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz atılım da bu anlayış ve çabanın bir ürünü olarak değerlendirilmelidir. Bu kapsamda taraftarlarımıza daha rahat bir atmosferde daha keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatabilmek için iki yeni TS Club, İstanbul Avrupa yakasında bulunan Mall of İstanbul ve Ankara'daki ANKAmall alışveriş merkezlerinde hizmete girmiştir. Mall of İstanbul'daki mağazamızın resmi açılışını yönetim kurulu üyelerimiz, taraftarlarımız ve değerli kaptanımız Onur Kıvrak'ın katılımıyla gerçekleştirdik. ANKAmall'daki mağazamızın açılışını ise yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ve oyuncumuz Uğur Demirok ile birlikte yaptık. Yine orada coşku ve heyecan vardı" ifadelerini kullandı.Mağazalar hakkında bilgiler veren Usta, şunları söyledi:"Öte yandan mevcut mağzalarımızın konseptlerini yenilemekte ve farklı kentlerde yeni mağazalar açmak için çalışmalar yürütmekteyiz. TS Club'lerin yeniden yapılandırılması kapsamında değişen dekorasyon ve hizmete açılan yeni mağazalarımız kadar hazırlanan yeni koleksiyonlarımız da büyük beğeni topladı. Son senelerde sezona gecikmeli giren ürünlerin bu defa sezonun henüz başında mağazalaramızdaki yerini alması, ürünlerde tasarım düzeyi ve kalitenin artması, TS Club'daki çalışmaların ilk meyvelerini ortaya koymaktadır. Bunun devamı gelecek ve daha da kaliteli yelpaze oluşacaktır."Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, takımın bugün yakaladığı temponun camiaya ihtiyaç duyduğu motivasyonu yeniden kazandırdığını söyleyerek, "Takımımızın yakaladığı başarı, yönetime gelirken ortaya koyduğumuz vizyon ve plan doğrultusunda ilerleyebilmemiz için gerekliydi. İlk zamanlarda talihsiz bir şekilde alınan sportif başarısızlıklar, maalesef istediklerimizi tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için bizi makul bir zeminden alıkoydu. Şimdi ise durum bambaşka. Çok şükür bugün yakaladığımız tempo, camiamızın ihtiyaç duyduğu motivasyonu yeniden kazandırdı. Sportif toparlanma, ekonomik toparlanmayı, marka değerinin artmasını, yeni projeler doğrultusunda ilerleyebilme şansını ve bunun gibi nice kazanımları da beraberinde getiriyor. Getirmeye de devam edecek. Temennimiz, sportif sahada başarılarımızın artarak devam etmesi ve bunun ekonomik sahaya da yansıyarak, marka değerimizin yükselişine ivme kazandırması olacaktır. Saha içi istikrar ve sağlıklı bir ekonomik yapı olmaz ise olmaz iki sac ayağıdır. Taraftarlarımız bize güvenmeye ve bizi desteklemeye devam ettikçe her iki alanda da Trabzonspor'u evrensel kriterlerde başaralı bir kulüp yapmak boynumuzun borcudur" diyerek sözlerini noktaladı.(GÖK-UA-S)09.06.2017 10:29:48 TSINNNN