Seç, beğen, al
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım oluşturmayı planlayan, bugüne kadar da 10’a yakın isimle masaya oturan bordo-mavililer, 4’ü direkt oynayacak 6 transfer yapmak istiyor. Listede stoperden forvete birçok futbolcu yer alıyor.
Zoran Tosic (Sağ kanat-CSKA Moskova-bonservisi yok): Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta'nın bizzat Rusya'ya giderek görüşme yaptığı bir oyuncu. Orta sahada çok yönlü olarak görev yapması onu üst sıralara taşıyor ancak bonservisinin elinde oluşu nedeniyle istediği imza parası ve birçok kulübün kendisiyle ilgilenmesi transferini zorlaştırıyor.
Marouane Fellaini (Orta saha-Manchester United-bonservisi var): Trabzonspor'un ilgilendiği yıldız oyuncular arasında yer alıyor. Ailesi ve kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olan Faslı orta saha ile menajerler vasıtası ile görüşmeler devam ediyor. Bordo- mavili kulübü bu transferde en çok zorlayan ise yüksek bonservis bedeli.
Choupo-Moting (Sol kanat-Schalke 04-bonservisi yok): Trabzonspor'un uzun bir süredir takip ettiği Moting ile yapılan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor. Oyuncunun isteği üzerine hazırlanan Trabzon'u tanıtıcı video kendisine izletildi. Bu transfere olumlu bakan Moting'in kafasını ise bazı Türk menajerler karıştırıyor. Oyuncuyu İstanbul takımlarına getirebileceklerini belirten menajerler, Trabzonspor'un da canını sıkarak fiyatın artmasına neden oldu.
Juraj Kucka (Orta saha-Milan-bonservisi var): Trabzonspor tecrübeli futbolcuyu alarak hem kadro kalitesini artırmak hem de Avrupa'dan transferi gündemde olan diğer oyuncuları ikna etme noktasında avantaj yakalamak istiyor. Bu sezon Milan'da 33 maça çıkan Kucka'nın ikna edilmesi için takımdaki diğer Slovak oyuncular da devreye sokuldu. Bu transfer için kulübün tüm şartları zorlanacak.
Badou NDiaye: ( Orta saha-Osmanlısporbonservisi var) Bordo-mavili kulübe transferi gerçekleşmek üzere. Kendisi Trabzonspor'daki futbolcular ile dahi iletişime geçmiş durumda. Önerilen oyuncular için kulübünden cevap bekleniyor.
Tolgay Arslan: (Orta saha-Beşiktaş-bonservisi var) Bordo-mavili kulübün renklerine bağlamayı çok istediği bir isim. Son dönemdeki performansı ve Beşiktaş'ın şampiyonluğuna yaptığı katkılar nedeniyle transferinin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük ama yönetim girişimlerini sürdürüyor.
Vagner Love (Forvet-Alanyaspor-bonservisi var): Bu sezon Alanyaspor forması altında Süper Ligi gol kralı olarak tamamlayan Love için dolaylı yollarla nabız yoklandı. Ancak Akdeniz temsilcisinin bu oyuncuyu uygun bir maliyetle bırakmaya yanaşmaması nedeniyle yönetim şimdilik beklemeye çekildi.
Erik Johansson (Stoper-Kopenhag-bonservisi var): Sürpriz şekilde gündeme gelen Johansson'un uzun süredir izlendiği ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilenmesine rağmen Trabzonspor bu transferi uygun bir bonservis bedeli ödeyerek bitirmenin hesaplarını yapıyor. Oyuncunun da Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
Emre Akbaba (Ofansif orta saha- Alanyaspor-bonservisi var): Kulübünün istediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferinin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük olsa da Trabzonspor bu oyuncu için uygun şartları bekleyecek.
Deniz Türüç (Sağ kanat-Kayserisporbonservisi var): Trabzonspor'un ilgilendiği nadir yerli oyunculardan bir tanesi. Bordo-mavili teknik heyet şartların oluşması durumunda transferin gerçekleşmesine sıcak bakıyor.
Roberto Soldado: (Forvet-Villareal-bonservisi var) Bordo-mavili kulübün forvet mevkii için ilgilendiği isimlerin başında yer alıyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Soldado'nun yüksek rakamlar talep etmesi ve bonservis sorununun da olması yönetimin işini zorlaştırıyor.
Carlos Bacca: (Forvet-Milan-bonservisi var): Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan süper forvet için kulübü Milan'a kiralama teklifinin yapılması gündemde.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:49
-
Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
-
Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
-
Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Seç, beğen, al haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.